Ормуз почав пропускати через себе більше супертанкерів з нафтою

Кількість супертанкерів, що перевозять непідсанкційну нафту через Ормузьку протоку, останніми днями подає ознаки зростання. Це дає обмежене полегшення нафтовому ринку, який пережив найбільший перебій постачання в історії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Від 10 травня з протоки вийшли чотири судна, кожне з яких перевозило по 2 млн барелів переважно іракської нафти. Водночас до війни через цей водний шлях щодня проходило близько 20 танкерів різних розмірів.

Нафтові трейдери уважно стежать за потоками через Ормуз, оскільки блокування протоки вже скоротило світове постачання приблизно на мільярд барелів.

Хоча відвантаження з країн, крім Ірану, трохи зросли, постачання з Ісламської Республіки різко впали після американської блокади.

Останніми тижнями деякі судна проходили з вимкненими супутниковими сигналами, тож кількість може зрости пізніше, коли ці судна знову з'являться за межами Близького Сходу.

Ормуз залишається значною мірою заблокованим від початку війни наприкінці лютого й відтоді є предметом міжнародного дипломатичного протистояння.

