Підприємця з Луцька оштрафували на 4 мільйона через шахрайство з імпортом авто

Рівненський міський суд визнав винним директора товариства з Луцька у наданні фальшивих документів для зменшення митних платежів.

Про це повідомила Державна митна служба.

Йдеться, що суд наклав на нього штраф у розмірі понад 4 мільйони гривень, що становить 150% від суми несплачених митних платежів.

За інформацією митниці, під час митного оформлення 65 авомобілів керівник і декларант компанії надав митним органам сертифікати EUR.1, які не були видані компетентними органами Словацької Республіки.

Зазначається, що ці документи дозволили неправомірно застосувати преференційний режим оподаткування, що призвело до заниження митних платежів на загальну суму понад 2,7 мільйона гривень.

Митні органи Словаччини на запит українських колег підтвердили факт підробки сертифікатів з перевезення товарів EUR.1. Товари не мали преференційного походження відповідно до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо:

