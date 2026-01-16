Прокурори викрили незаконне відшкодування ПДВ через підсанкційне майно

Прокурори повідомили про підозру у схемі незаконного відшкодування ПДВ на 12 мільйонів гривень. Для цього використовували договори купівлі-продажу нерухомого майна, яке перебувало під санкціями.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

"Прокурори Офісу Генерального прокурора у межах досудового розслідування викрили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, у 2024 році організатор схеми, діючи за попередньою змовою з іншими особами, забезпечив незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість через підконтрольне підприємство.

"Для цього використовували договори купівлі-продажу нерухомого майна, яке перебувало під санкціями. Такі договори були посвідчені з порушенням вимог законодавства та є нікчемними", – пояснює прокуратура.

Упродовж лютого–червня 2024 року за цими договорами перераховано понад 82 млн грн, у тому числі близько 12 млн грн ПДВ, що дало змогу незаконно сформувати податковий кредит.

"У подальшому, з квітня по вересень 2024 року, директор підконтрольного підприємства подав податкову звітність і заяви на відшкодування ПДВ", – розповідає прокуратура.

У результаті на рахунки товариства незаконно перерахували 12 млн грн бюджетних коштів, які надалі були спрямовані на рахунки підприємств, у яких організатор схеми є кінцевим бенефіціарним власником.

15 січня 2026 року учасникам схеми повідомлено про підозру, наразі вирішується питання щодо зміни раніше обраного запобіжного заходу.

