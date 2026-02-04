Прокуратури направили до суду справу стосовно голови облради та народної депутатки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу стосовно голови облради та його дружини – народної депутатки щодо декларування недостовірних відомостей.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура інформує у Телеграм.

У повідомленні не вказані імена фігурантів, аде відомо, що йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину – депутатку від Слуги Народу Юлію Діденко.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням у декларуванні недостовірних відомостей голови обласної ради та його дружини – народної депутатки України IX скликання", – повідомляє САП .

У межах досудового розслідування було встановлено, що посадовець та його дружина не внесли до своїх щорічних декларацій за 2021–2023 роки відомості про наявне майно на суму понад 8 млн грн.

У жовтні 2025 року особам повідомили про підозру, а вже у грудні матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення, зазначає прокуратура.

У жовтні повідомлялися, що слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску). Тоді стало відомо, що фігуранти справи – Григорій та Юлія Діденки.

"Наразі на розгляді у ВАКС перебуває позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави", – зазначає нині САП.

Нагадаємо:

Раніше колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на 20 мільйонів гривень, які оформлені на родичів колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, якими користується депутат однієї із селищних рад на Київщині. Йдеться про автівки і землю вартістю п'ять мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Житомирської міської ради за декларування недостовірних відомостей на понад 8,7 млн грн.