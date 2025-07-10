Разрушение тоннеля в метро Киева: подозрение получил директор департамента КГГА

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, служебная халатность которого повлекла разрушение тоннеля в столичном метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Прокурорами Киевской городской прокуратуры по материалам УСР в г. Киеве сообщено о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

По информации источников ЭП в правоохранительных органах, подозреваемый - Руслан Кандибор. С 1 сентября 2021 года он работает директором Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевской городской государственной администрации.

"В начале декабря 2023 года в связи с разрушением тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева и потенциальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки" остановили. В то время КГГА приняла решение организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена", - напоминает прокуратура.

"В ходе досудебного расследования установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что именно ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению.

"Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной общине", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и оперативного сопровождения УСР в г. Киеве ДВР НП Украины осуществляют следователи СУ ГУ НП в г. Киеве.

"В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - напоминает Киевская городская прокуратура.



Отметим, что 20 декабря 2023 года на сайте Киевского городского совета сообщалось, что критической транспортной ситуации на станциях Оболонско-Теремковской линии метрополитена и угрозы человеческой жизни нет, нет и ни одной затопленной станции.

"Станции метрополитена на этом участке не были закрыты ни одного дня. С 8 по 12 декабря они работали как укрытие, в этот период было приостановлено движение на 6-ти станциях "синей" ветки метрополитена. С 13 декабря было организовано двустороннее движение по двум путям между станциями "Теремки"-"Лыбедская". Сейчас поезда не курсируют только между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская", - заявил тогда Руслан Кандибор.

Напомним:

Ранее сообщалось о разгерметизации тоннеля между станциями "Теремки" и "Лыбедская" и трещины в стенах киевского метрополитена.

С 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская". Об этом заявил городской голова Виталий Кличко на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады.

Подрядчиком работ выступает группа компаний "Автострада" Максима Шкиля. По их оценке, на данный момент выполнено около 40% общего объема работ.