Понад 5 мільйонів на "псевдоремонт": судитимуть міського голову Вишгорода

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно міського голови одного з міст Київщини та директора приватного підприємства, яких звинувачують у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Київської обласної прокуратури.

Прокуратура не називає прізвище, але за даними УП, йдеться про міського голову Вишгорода Олексія Момота.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мера одного з міст Київщини та директора приватного підприємства, яких обвинувачують у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах", – говориться у повідомленні.

Слідством встановлено, що під час дії воєнного стану місцева рада уклала договір на ремонт відстійника дощової каналізації в одному з населених пунктів області вартістю понад п'ять мільйонів гривень, однак фактично жодних робіт на об'єкті не виконували.

Попри це, міський голова підписував акти приймання виконаних робіт та інші офіційні документи, вносячи до них завідомо неправдиві відомості.

На підставі цих документів підрядній організації з місцевого бюджету безпідставно перерахували понад 5 млн грн.

Таким чином, територіальній громаді завдано збитків в особливо великих розмірах, резюмує прокуратура.

Очільнику місцевої ради інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену в умовах воєнного стану. Директору приватного підприємства – привласнення бюджетних коштів та службове підроблення.

Прокуратура нагадує, що про підозри їм було повідомлено на початку жовтня 2025 року. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України.

Відомо, що Олексія Момота підозрюють у заволодінні коштами на ремонті відстійника дощової каналізації. Сам міський голова Вишгорода заявляв, щопідозра, яку вручили йому за привласнення бюджетних коштів, є політичним замовленням.

Раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо міського голови одного з міст Київщини, якому інкримінують недостовірне декларування, а також знищення об'єкта археологічної спадщини. Ідеться про міського голову міста Переяслава Вячеслава Саулка.