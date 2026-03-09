Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт щодо житла та пенсій ВПО

Парламентський комітет з прав людини рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт, який гарантує ВПО право на пенсію на загальних підставах та врегульовує статус місць тимчасового проживання ВПО.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.

Ідеться про проєкт закону, який вносить змінм до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та інших законів.

Закон гарантує ВПО право на пенсію на загальних підставах.

Зокрема документ встановлює, що "для осіб, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені, умови призначення, виплати, перерахунку або переведення на іншу пенсію не можуть передбачати додаткових або відмінних від загального порядку вимог і процедур, що обмежують реалізацію або звужують зміст їхнього права на пенсійне забезпечення".

Документ також закріплює основні гарантії державної підтримки внутрішньо переміщених осіб на всіх важливих для них етапах (під час адаптації, інтеграції, повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції).

Передбачається також запровадження електронного кабінету для ВПО, за допомогою якого, зокрема, здійснюватиметься оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб, ступеня їх задоволення та інтеграції за новим місцем проживання.

Законопроєкт враховує питання реалізації права ВПО на житло через загальні (передбачені житловим законодавством) та спеціальні механізми (актуальні саме для внутрішньо переміщених осіб) державної підтримки.

Передбачається, що для визначених урядом категорій внутрішньо переміщених осіб проживання у житлі для тимчасового проживання не може обмежуватися строками на безоплатне тимчасове проживання під час дії воєнного або надзвичайного стану та протягом шести місяців після їх припинення або скасування.

Крім того, на рівні Закону пропонується врегулювати статус місць тимчасового проживання ВПО.

Відповідні місця можуть облаштовуватися у містечках із збірних модулів, гуртожитках, готелях, інших приміщеннях, придатних для проживання, та їх частинах, що використовуються або можуть використовуватися для тимчасового проживання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для українців будуть проіндексовані на 12,1%.

Розмір пенсії по віку для 35,2 тисячі українців перевищує максимально дозволений законодавством рівень у 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (25,95 тис. грн).

Раніше повідомлялося, що 25 територіальних громад з різних регіонів України подали заявки на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла.

Уряд передає для розселення внутрішньо переміщених осіб обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка наразі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.