З березня уряд проіндексує пенсії на 12,1%: кого стосується

Для кого проіндексують пенсії з березня

З 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для українців будуть проіндексовані на 12,1%.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін", – йдеться у повідомленні.

Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій: за віком, військові, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, та спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Також проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків.

З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

Виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду.

Нагадаємо:

Міністр соціальної політики Денис Улютін зазначив, що бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії на рівні 6,5 тисяч гривень.

Уряд передбачив кошти на виплату призупинених пенсій. Частині громадян призупинили виплати через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора.