Продажі Tesla у Франції та Швеції обвалилися до мінімуму за чотири роки

Продажі електромобілів Tesla у Франції та Швеції впали до найнижчого рівня з 2021 року.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у березні компанія зареєструвала 3 157 проданих авто у Франції (–36,83% у річному вимірі) та 911 у Швеції (–63,9%). Загалом у першому кварталі Tesla реалізувала 6 693 авто у Франції та 1 929 у Швеції.

Частка компанії на французькому ринку скоротилася до 1,63%, тоді як китайські автовиробники, зокрема BYD, наростили присутність до 3,19%.

Аналітики пов’язують спад продажів зі зростаючою конкуренцією, обмеженим модельним рядом Tesla та впливом політичної активності Ілона Маска. Його підтримка ультраправих партій, зокрема німецької AfD, негативно позначилася на репутації бренду.

Тим часом у Європі та США набирає обертів протестний рух "Tesla Takedown", а автомобілі компанії стали об'єктами вандалізму. У Римі під час пожежі в дилерському центрі згоріли 17 машин. Ілон Маск назвав це "терористичним актом".

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Нагадаємо:

У лютому продажі автомобілів Tesla на 25 ринках ЄС, Великобританії, Норвегії та Швейцарії впали в середньому на 44% - до менш ніж 16 тис. одиниць.