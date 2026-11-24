Група підприємців із Дніпра 24 листопада виграла аукціон із продажу стадіону "Дніпро-Арена" та навчально-тренувальної бази в Придніпровську. Продавцем виступив державний Приватбанк, переможцем торгів стало ТОВ "Ріал Естейт 7".

Про це свідчать дані Prozorro.Продажі.

Єдиним учасником торгів стала компанія ТОВ "Ріал Естейт 7". За даними YouControl, до групи інвесторів якої входять засновник Sol Union Group Владислав Штіпельман, співвласник EVA та Varus Руслан Шостак, співвласник Vertex Group Дмитро Харченко та голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков.

Остаточна пропозиція склала 56,2 мільйона гривень. Стартова ціна останніх торгів становила 55,6 мільйона без ПДВ.

"Для мене було принципово, щоб стадіон залишився у власності дніпрян. Ми всі вболівали за ФК "Дніпро" й пам'ятаємо, як ця команда об'єднувала місто. Хочу, щоб ті, хто колись ішов на матч із батьком, через кілька років привели на трибуни вже своїх дітей", - написав у своєму Facebook Руслан Шостак.

До лота входять стадіон на 31 тисячу глядачів у центрі Дніпра та тренувальний комплекс у Придніпровську. База має чотири травʼяні футбольні поля, крите поле зі штучним покриттям, три відкриті штучні поля, житлові корпуси та медико-реабілітаційний центр, йдеться в описі аукціону.

Передати нерухомість новому власнику ПриватБанк зможе після повної оплати та отримання дозволу АМКУ або підтвердження, що він не потрібен. Земельні ділянки під спортивними обʼєктами перебувають у комунальній власності.

Нагадаємо:

ПриватБанк у 2022 році вже виставляв на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу футбольного клубу СК "Дніпро-1". Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн (3 106 грн за 1 кв. м). Продати власність не вдалося.

Наприкінці січня 2026 року аукціон з оренди "Дніпро-Арени" та футбольну тренувальну базу з критим полем також не відбувся через відсутність учасників. Також жодного учасника не було на торгах 6 жовтня.