Аукціон з оренди одного з найбільших стадіонів Дніпра не відбувся

Аукціон з оренди одного з найбільших спортивних обʼєктів міста Дніпро - футбольний стадіон "Дніпро-Арена" (стадіон "Металург") та футбольну тренувальну базу з критим полем не відбувся через відсутність учасників.

Як повідомляється в "Прозорро.Продажі", аукціон був запланований на 28 січня.

Стадіон, який належить Приватбанку, хотіли здати в оренду за 2,7 млн грн на місяць.

Стадіон виставляли на аукціон 30 жовтня 2025 року, але на торги також ніхто прийшов.

"Дніпро-Арена" – футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць – 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.

Нагадаємо:

Приватбанк у 2022 році вже виставляв на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу футбольного клубу СК "Дніпро-1". Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн (3 106 грн за 1 кв. м).

"Дніпро-Арена" раніше належала Ігорю Коломойському.