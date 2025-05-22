Британський приватний сектор скорочується другий місяць поспіль

Приватний сектор Великої Британії у травні знову пішов на спад — це другий місяць скорочення поспіль, свідчать дані опитування менеджерів із закупівель.

Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що основним фактором стало різке падіння виробництва у промисловості — найсильніше з жовтня 2023 року. Водночас у сфері послуг зафіксовано незначне зростання.

Підприємства повідомили про скорочення нових замовлень через бізнес-невизначеність, а також зниження експорту — насамперед через 10% мито США на імпорт із Британії та загальну напруженість у глобальній торгівлі.

Найбільше занепокоєння викликає ринок праці. Виробничі компанії звільняли працівників найшвидше за останні п’ять років — через слабкий попит і зростання витрат на персонал після підвищення національного страхового внеску у квітні.

Індекс ділової активності (PMI) зріс з 48,5 у квітні до 49,4 у травні, але залишився нижче позначки 50, що вказує на загальне скорочення.

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