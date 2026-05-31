РФ вдарила по Дніпру: склад "Нової пошти" згорів вщент
Росія завдала удару по Дніпру, внаслідок чого спалахнула пожежа на складі логістичної компанії.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Крім того, внаслідок удару загорілися припарковані поруч автомобілі. За словами Ганжи, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.
Інших деталей не повідомляли.
Оновлено о 13:34. За повідомлення місцевих ЗМІ, удар прийшовся на відділення "Нової пошти". Згодом у компанії підтвердили цю інформацію.
За даними поштового оператора, будівля вигоріла вщент. Компанія компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.
Нагадаємо:
Від вечора 30 травня російські окупанти атакували Україну 229 ударними (в т.ч. реактивними) та імітаційними безпілотниками, 212 дронів вдалося знешкодити, але зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях.