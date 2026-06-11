НБУ повідомив, коли Приватбанк може вийти на IPO

Національний банк України розглядає можливість виведення Приватбанку на біржу через IPO у 2027 році – на українській або польській фондовій біржі.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв'ю Business Insider Polska.

НБУ планує протестувати інструмент IPO на найбільш успішних державних банках, а Приватбанк є одним із ключових претендентів на участь у такому проєкті.

"Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO (первинне публічне розміщення акцій) деяких банків. Ми навіть розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку для продажу акцій найприбутковіших установ, таких як ПриватБанк", – сказав Олійник.

Нагадаємо:

У Міністерстві фінансів вважають, що про конкретні терміни приватизації Приватбанку, яка була запланована на 2024 рік, можна говорити лише після закінчення війни проти Росії.

У жовтні торік стало відомо, що державний ПриватБанк поновлює підготовку до приватизації, яку призупинили у лютому через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.