НАБУ викрило схему на 170 мільйонів "Енергоатома" з добудови Ташлицької ГАЕС

Правоохоронці НАБУ та САП викрили схеми заволодіння коштами "Енергоатому" під час добудови Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, роботи виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків і процедуру банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювали перелік і обсяг робіт та строки їх виконання.

За однією з таких угод, яких загалом було понад 70, для ГАЕС придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління на понад 305 млн грн.

Слідство вважає, що закупівлю провели через підконтрольну іноземну компанію, що дозволило завищити ціну майже на 170 млн грн.

Серед підозрюваних – організатор схеми та екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" "Енергоатому". Організатора затримали.

Нагадаємо:

Восени 2025 року Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".