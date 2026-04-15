Українські агрокомпанії збільшили прибутки до оподаткування на понад 20%

За підсумками 2025 року фінансовий результат до оподаткування вибірки з понад 35 тисяч українських агрокомпаній досяг 223 млрд грн, збільшившись на 38,5 млрд грн (+21% до попереднього року).

Про це йдеться в аналітиці від Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що показовою є динаміка прибутків серед лідерів галузі – десять найбільших компаній, що входять до груп МХП, Кернел та Goodvalley, наростили прибуток до оподаткування на 40%, досягнувши 16 млрд грн.

"Така розбіжність у темпах зростання може свідчити про вищу адаптивність компаній з орбіт великих холдингів до логістичних обмежень та їхню здатність ефективніше управляти операційними витратами завдяки ефекту масштабу", – пояснюють аналітики.

За їхніми даними, паралельно фіксується історичний максимум сплати прямих податків (мінімальне податкове зобовʼязання, податок на прибуток, єдиний та земельний податки). Агровиробники перерахували до бюджетів 13,3 млрд грн, що на 34,6% перевищує показник попереднього року. Таким чином, пряме податкове навантаження в агросекторі становить близько 6%.

Як йдеться в дослідженні, у 2025 році номінальна валова додана вартість (ВДВ) агросектору зросла на 21% у фактичних цінах порівняно з попереднім роком, що корелює з динамікою загального фінансового результату до оподаткування.

Водночас у постійних цінах 2021 року ВДВ галузі демонструє скорочення на 6,2% р/р. Ця розбіжність між номінальними та реальними показниками вказує на те, що позитивна фінансова динаміка у 2025 році повністю сформована за рахунок цінового фактора, зазначають експерти.

Нагадаємо:

З 2022 по 2025 рік в Україні відкрилися у 2,5 рази більше агрокомпаній, ніж припинили діяльність.