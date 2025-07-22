Президента Нацакадемії аграрних наук відсторонено від посади

Президента Національної академії аграрних наук України, який є підозрюваним у кримінальному провадженні, відсторонено від посади.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Президента НААН відсторонено від посади за клопотанням ОГП. Державне бюро розслідувань тим часом за процесуального керівництва ОГП здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Президента НААН Ярослава Гадзало підозрюють у пособництві в розтраті бюджетних коштів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

"Як встановлено під час розслідування, президент НААН сприяв фіктивному працевлаштуванню особистого водія на формальні посади одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Фактично він виконував обовʼязки особистого водія, а заробітну плату на загальну суму понад 200 тис. грн. одержував за рахунок державного бюджету", – говориться у повідомленні ОГП.

ОГП зазначає, що у межах провадження скерував до суду клопотання про тимчасове відсторонення від посади президента Нацакадемії, і Печерський районний суд міста Києва це клопотання задовольнив.

"Окрім відсторонення від посади, суд частково задовольнив клопотання прокуратури щодо застосування запобіжного заходу, поклавши на підозрюваного низку обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України", – говориться у повідомленні.

"Через м’якість обраного запобіжного заходу, сторона обвинувачення подала апеляційну скаргу, оскільки обґрунтовано вважає, що існують ризики впливу підозрюваного на хід розслідування", – додає ОГП.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президенту Національної академії аграрних наук України Ярославу Гадзало інкримінують пособництво у розтраті чужого майна.

За даними слідства, президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади. Там ця особа отримувала зарплату з державного бюджету, але покладені на неї обов’язки не виконувала, а була особистим водієм президента академії.

Раніше УП вже повідомляла про обшуки в президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала, які провлдить Державне бюро розслідувань.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

Також ЕП писала, що компанії, пов’язані з групою "Приват", роками контролювали одне з підприємств Національної академії аграрних наук на Дніпропетровщині, а хочуть прибрати до рук його 15 тисяч гектарів.

Про те, як саме депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів, можна дізнатися з розслідування ЕП.

ЕП також писала про те, що сотні гектарів цінної державної землі перетворилися на котеджне містечко під Києвом. Історію типової схеми, якій не може дати раду держава, ви можете дізнатися у матеріалі ЕП.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала шахраїв, які за півмільйона доларів обіцяли прилаштувати людину на посаду керівника держпідприємства на Волині. Підозрювані повідомили знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України.