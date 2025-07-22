Президент Нацакадемии аграрных наук отстранен от должности

Президент Национальной академии аграрных наук Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве, отстранен от должности.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Президент НААН отстранен от должности по ходатайству ОГП. Государственное бюро расследований тем временем под процессуальным руководством ОГП осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве.

Президента НААН Ярослава Гадзало подозревают в пособничестве в растрате бюджетных средств, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

"Как установлено в ходе расследования, президент НААН способствовал фиктивному трудоустройству личного водителя на формальные должности сразу в четырех подконтрольных государственных агропредприятиях. Фактически он выполнял обязанности личного водителя, а заработную плату на общую сумму более 200 тыс. грн. получал за счет государственного бюджета", - говорится в сообщении ОГП.

ОГП отмечает, что в рамках производства направил в суд ходатайство о временном отстранении от должности президента Нацакадемии, и Печерский районный суд города Киева это ходатайство удовлетворил.

"Кроме отстранения от должности, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения, возложив на подозреваемого ряд обязанностей, предусмотренных ст. 194 УПК Украины", - говорится в сообщении.

"Из-за мягкости избранной меры пресечения, сторона обвинения подала апелляционную жалобу, поскольку обоснованно считает, что существуют риски влияния подозреваемого на ход расследования", - добавляет ОГП.

Напомним:

Ранее сообщалось, что президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гадзало инкриминируют пособничество в растрате чужого имущества.

По данным следствия, президент НААН способствовал в трудоустройстве лица сразу в четырех подконтрольных ему государственных агропредприятий на различные должности. Там это лицо получало зарплату из государственного бюджета, но возложенные на него обязанности не выполняло, а было личным водителем президента академии.

Ранее УП уже сообщала об обысках у президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзала, которые проводит Государственное бюро расследований.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзалу и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

Также ЭП писала, что компании, связанные с группой "Приват", годами контролировали одно из предприятий Национальной академии аграрных наук на Днепропетровщине, а хотят прибрать к рукам его 15 тысяч гектаров.

О том, как именно депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов, можно узнать из расследования ЭП.

ЭП также писала о том, что сотни гектаров ценной государственной земли превратились в коттеджный городок под Киевом. Историю типичной схемы, с которой не может справиться государство, вы можете узнать в материале ЭП.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мошенников, которые за полмиллиона долларов обещали пристроить человека на должность руководителя госпредприятия на Волыни. Подозреваемые сообщили знакомому, что имеют связи с руководством Национальной академии аграрных наук Украины.