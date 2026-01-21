Головними наслідками блекаутів для бізнесу є зростання цін та зміна графіків роботи – ЄБА

Представники бізнесу поділився, як справляється з відключеннями

Серед основних наслідків відключень компанії найчастіше називають зростання собівартості продукції та зміну графіків роботи.

Про це йдеться у соціальному опитуванні Європейської Бізнес Асоціації.

Про зростання собівартості продукції як про наслідки блекаутів повідомили 61% опитаних, про зміну графіків роботи – 58% опитаних.

Ці проблеми доповнюя падінням обсягів виробництва чи наданням послуг (повідомили 50% опитаних) і простоями (48% опитаних).

Фінансовий вплив цих процесів переважно оцінюється у здорожчанні продукції на 10–30%, і лише частина бізнесу втримала цей показник на рівні 2-5%.

Водночас лише 9% опитаних бізнесів повідомляють, що перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів.

Також бізнес в основному має резервні енергетичні джерела, 90% опитаних компаній повідомили, що мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію. Однак лише 23% опитаних змогли досягти повної енергонезалежності.

Серед основних запитів до влади, представники бізнесу назвали:

запровадження механізмів компенсації витрат на резервні джерела живлення, скасування мита і ПДВ на обладнання, доступне кредитування (зокрема за програмою 5-7-9%);

бізнес потребує чітких графіків відключень та оперативної комунікації для можливості планування виробничих циклів;

спрощення дозвільних процедур для встановлення генерації та мораторій на перевірки, які блокують роботу.

