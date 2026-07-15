Україна перекрила РФ криптовалютні лазівки для обходу санкцій

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення секторальних санкцій проти російського фінансового сектору, поширивши обмеження на криптовалютні сервіси, цифрові фінансові активи та інші платформи, які можуть використовуватися для обходу санкцій.

Про це повідомила пресслужба президента.

Санкції поширюються на операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютні сервіси, фінансові платформи та клірингові організації.

Також забороняються операції з віртуальними активами та використання платформ, сервісів або продуктів, які дозволяють проводити операції з фінансовими й віртуальними активами.

Окремі положення рішення відповідають підходам 19-го та 20-го пакетів санкцій ЄС проти Росії. Водночас Україна застосувала ширші обмеження, зокрема щодо всіх віртуальних активів, забезпечених російським рублем.

Нагадаємо:

Секторальні санкції проти російського фінансового сектору Україна запровадила у лютому 2023 року строком на 50 років.

Вони охоплюють банки, небанківські кредитні організації, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхові компанії та інвестиційні фонди, зареєстровані або розташовані в Росії.