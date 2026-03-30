У Тернополі викрили масштабне виробництво контрафактного алкоголю під виглядом відомих брендів

Бюро економічної безпеки у Київській області оголосили підозру підприємцю за фактом незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що організатор орендував складські приміщення у Тернополі, де налагодив повний технологічний цикл виробництва контрафакту. Готову продукцію розливали у пластикову тару об'ємом 5 та 10 літрів, а також у пакування типу "бег-ін-бокс" та скляні пляшки під виглядом відомих світових брендів.

Йдеться, що реалізація сурогату відбувалася великими партіями через налагоджені канали збуту, інтернет-платформи та месенджери по всій території України.

Під час проведення слідчих дій вилучено великі об'єми етилового спирту та підготовлених сумішей для виготовлення фальсифікату.

Також детективи виявили значні партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які вже були розлиті у тару та підготовлені до збуту, зазначає БЕБ.

Крім того, вилучено обладнання для промислового виробництва, велику кількість етикеток відомих брендів. Окрім цього, вилучена "чорнова" бухгалтерія, мобільні телефони та комп'ютерна техніка, що підтверджують масштабні обсяги реалізації продукції.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу організатору. Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб, інформує БЕБ.

Нагадаємо:

В Києві викрили міжрегіональне організоване угруповання, яке налагодило незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв.