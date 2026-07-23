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Суд визнав необґрунтованими активом квартиру посадовиці ДПС

Андрій Муравський — 23 липня, 18:45
Суд визнав необґрунтованими активом квартиру посадовиці ДПС

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області Алли Рябкової.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Державне бюро розслідувань.

Суд визнав необґрунтованим активом квартиру в Києві вартістю 2,24 млн грн, оформлену на сестру посадовиці, та постановив стягнути її в дохід держави. За даними НАЗК, квартиру було придбано для доньки посадовиці.

Під час моніторингу способу життя Національним агентством з питань запобігання коруації, встановило, що у 2020–2023 роках родичі посадовиці набули активи на понад 4,5 млн грн, законність походження коштів на придбання яких не підтверджується.

Йдеться про квартиру в Києві, авто Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску та Land Rover Range Rover Velar 2019 року випуску.

Аналіз доходів і видатків посадовиці та її сім'ї підтвердив неможливість придбання квартири за рахунок законних доходів, що стало підставою для її стягнення в дохід держави.

Щодо автомобілів, оформлених на доньку та батька посадовиці, суд у задоволенні позову відмовив. САП планує оскаржити цю частину рішення.

Нагадаємо:

Раніше суд задовольнив позов прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів колишньої начальниці головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області Людмили Слотюк на загальну суму 8,5 млн грн.

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