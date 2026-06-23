Цигарки без акцизу на 2,3 мільярда: ексдиректору підприємства вручили підозру

Колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах: бюджет недоотримав понад 2,3 млрд грн акцизу.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Ключовий епізод слідства у цьому провадженні — це понад 1 186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки та реалізували без сплати акцизного податку.

Руслан Кравченко

За версією слідства, службові особи підприємства під прикриттям легального виробництва налагодили схему виготовлення та продажу необлікованих тютюнових виробів поза податковим і бухгалтерським обліком.

Висновки податкової перевірки та судової економічної експертизи показали, що через цю схему акцизний податок занизили на понад 2,3 млрд грн.

Щоб приховати незаконне використання сировини, службові особи підприємства, за даними слідства, сфальсифікували факт її крадіжки й створили видимість форс-мажорних обставин.

Серед інкримінованих епізодів також називають підроблені акцизні марки та контрабанду тютюнових виробів до ЄС.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило наймасштабнішу підпільну тютюнову фабрику за весь час своєї роботи.