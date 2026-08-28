Переплата за ремонт адмінбудівлі: київському посадовцю вручили підозру

У Києві прокуратура повідомила про підозру посадовцю Дніпровської райдержадміністрації – з його вини місто переплатило 2,2 мільйона гривень під час ремонту будівлі Центру з надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва керівнику одного з управлінь Дніпровської РДА повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків", – говориться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний затвердив вартість будівельних матеріалів та підписав договір на виконання робіт із капітального ремонту комунального приміщення, в якому відкрили Центр з надання адміністративних послуг Дніпровського району. Роботи проводились у 2023 році.

При цьому вартість матеріалів у підписаному договорі була значно завищена.

Експертизою встановлено, що через завищення вартості матеріалі столичному бюджету спричинено збитки на майже 2,2 млн грн.

Санкція статті за неналежне виконання службових обов'язків передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо:

У Києві за службову недбалість судитимуть посадовця комунального закладу культури, через якого 1,9 мільйона гривень за оренду землі замість приватної компанії сплатили із столичного бюджету.

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який на ремонті зони відпочинку комунального підприємства завищив вартість матеріалів і завдав бюджету столиці збитків на понад пів мільйона гривень.