Засновник збанкрутілого забудовника №1 в Китаї отримав довічне

Китайський суд у місті Шеньчжень засудив до довічного ув'язнення засновника девелоперської компанії Evergrande Хуей Ка Яня, який ще кілька років тому входив до найбагатших людей в Азії.

Про це пише South China Morning Post.

Його підозрювали у масштабному шахрайстві, що призвело до банкрутства компані. У квітні він визнав себе винним за цими звинуваченнями, зокрема у привласненні корпоративних активів і підкупі посадовців від імені компанії.

Ще в 2017 особисті статки Хуея оцінювалися у 42 млрд дол – тоді він був найбагатшою людиною в Азії. Ринкова вартість Evergrande тоді становила понад 51 млрд дол.

У 2025 році суд ухвалив рішення про ліквідацію компанії через борги на суму понад 300 млрд дол. Тоді мільйони вже придбаних квартир лишилися недобудованими і це спричинило масштабну кризу ліквідності.

Тепер суд виявив, що внаслідок фінансового шахрайства компанія завищувала вартість активів та приховувала зобов'язання, а також незаконно залучала державні депозити, шахраювала під час залучення коштів, незаконно випускала цінні папери та розкривала важливу інформацію.

Крім того, Evergrande та особито Хуей отримували контроль над фінустановами й незаконно виводили кредитні та страхові кошти для використання компанією, а такж займалися хабарництвом.

У вироку також йдеться, що Хуей користався посадою голови компанії, щоб організовувати фінансове шахрайство та привласнювавати корпоративні активи під виглядом виплати дивідендів.

Загалом у цій справі тюремні строки від 22 місяців до 18 років отримали 56 осіб, зокрема двоє синів Хуея.

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Нагадаємо:

У 2025 році Evergrande виключили з Гонкогнської біржі після того, як вона допустила дефолт.