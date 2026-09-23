Відтепер за роботу в шахрайському колцентрі можна сісти на 10 років

Тепер в Україні можна сісти на 10 років, якщо працювати в шахрайському колцентрі, здавати в оренду приміщення під "офіс", налагоджувати для шахраїв зв'язок чи шукати працівників.

Про це попереджає Кіберполіція.

В Україні набрали чинності зміни до Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за створення та діяльність шахрайських кол-центрів, участь у них, сприяння їхній роботі та залучення нових учасників.

За усвідомлену участь у роботі "офісу" передбачено до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. "Відповідати можуть і ті, хто свідомо допомагає такому кол-центру працювати – надає приміщення, обладнання, забезпечує зв'язком чи іншими необхідними послугами", – говориться у повідомленні.

Кримінальна відповідальність також загрожує й за умисне залучення людей до роботи в "офісі". Зокрема, ідеться про пошук і найм працівників.

За це можна отримати до 5 років позбавлення волі, а за повторне порушення – вже до 10 років.

Утім, для окремих учасників та осіб, які сприяли діяльності зловмисників, закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності.

Для цього до повідомлення про підозру необхідно добровільно повідомити правоохоронців про діяльність групи та активно сприяти її викриттю або припиненню.

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Нагадаємо:

Раніше за процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні: з початку минулого тижня припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів.