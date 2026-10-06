НАБУ призупинило прийом електронних звернень

Національне антикорупційне бюро тимчасово не приймає звернення, заяви та запити на електронну пошту.

Про це НАБУ інформує у Телеграм.

"Через технічні проблеми прийом електронних звернень, заяв та запитів на поштові скриньки Національного бюро, а також через форми зворотнього зв'язку на сайті НАБУ тимчасово призупинено", – говориться у повідомленні.

​Наразі є змога подати звернення на безкоштовну гарячу лінію (0 800 213 200) та поштою за адресою: 03035, м. Київ, вул. Д. Монастирського, 3.

​Крім того, можна зробити це особисто через громадську приймальню у Києві.

"​Про відновлення роботи електронних сервісів поінформуємо додатково", – пообіцяли у НАБУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що вебсайт мережі продуктових магазинів "АТБ" атакували хакери та погрожували "злити" в мережу всі дані клієнтів компанії упродовж двох годин, якщо не отримають викуп у розмірі 400 тис. дол.