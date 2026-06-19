Прокуратура зриває продаж "Ocean Plaza" – голова ФДМУ

Голова ФДМУ заявив, що прокуратура хоче зірвати продаж ТРЦ "Ocean Plaza": звинуваченняу заниження вартості не витримують критики, адже фонд не не визначає її самостійно.

Про це голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха написав у Facebook.

За його словами, звинувачень три: можливе заниження вартості "Ocean Plaza", вплив на процедуру оцінки та реалізація ТРЦ наперед визначеній особі.

Наталуха наголошує, що Фонд не визначає вартість ТРЦ, не проводить оцінку і не може технічно продати ТРЦ наперед визначеній особі.

"Винесемо за дужки той доволі незручний факт, що на сьогоднішній день невідома не те, що якась конкретна вартість лоту із ТРЦ – ані дата, ані спосіб його продажу й досі невідомі. Це все ще не встановлено і не погоджено просто. На цьому, в принципі, можна було би взагалі закінчити цю дискусію. Бо як можна занизити щось, що ще навіть не встановлено?", – написав він у Facebook.

На підставі незалежної оцінки Фонд державного майна проводить аукціонну комісію (по "Ocean Plaza" вона ще навіть не відбулась) і направляє пропоновану стартову ціну, а не вартість до Кабінету Міністрів. Якщо ця ціна перевищує 250 млн грн., то за законом її затверджує лише уряд.

"Поспішаючи із обшуками правоохоронці напевне не встигли прочитати Постанову КМУ 75 від 21.01.2026 року", – написав Наталуха.

Оцінку проводять незалежні оцінювачі – приватні особи, які мають спеціальне кваліфікаційне свідоцтво і не працюють в Фонді. Вони готують звіт про оцінку, який потім ще проходить рецензування і перевірку.

Голова фонду повідомив, що "Ocean Plaza" буде продаватися на онлайн аукціоні Prozorro.

"Мені дуже хотілося б подивитись на того, хто здатен на аукціоні Prozorro в режимі реального часу продати щось наперед визначеній особі. Людина, яка таке може обіцяти – або геній, або лунатик", – зазначає Наталуха.

За його словами, "в сухому залишку ми маємо дискредитацію і зрив всього процесу приватизації в країні". Адже такі процеси довкола ТРЦ жодним чином не роблять його більш привабливим для потенційного інвестора. "Мало який інвестор тепер захоче ризикнути купити ТРЦ, якщо ще навіть ДО того, як актив виставили на продаж - до нього вже прийшли правоохоронці", – аргументує голова ФДМУ.

Наталуха заявив, що звинувачення Генпрокуратури спрямовані на зрив продажу обʼєкту.

"А чого б більшого бажали колишні власники "Оушен Плази" – росіяни брати Ротенберги, – ніж того, щоб торгівельно-розважальний центр посеред Києва і надалі лишався у власності держави? Бо у держави завжди набагато легше щось забрати, ніж у нового приватного власника. Який буде захищати свої інвестиції", – стверджує він.

"ОПЗ, "Оріана", "Одеська кіностудія", "ХарківЕнергоЗбут", "Індар". Комусь дуже не хочеться повернення контролю держави над цими активами і прозорих приватизацій", – написав він.

За його словами, "процес пішов повним ходом", і "далі будуть вламуватися з новими обшуками до колег, брати їх у кайданки о 6 ранку та ламати їм пальці".

"Наступні кілька тижнів, якщо не місяців будуть дуже турбулентні", – каже очільник ФДМУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що правоохоронці провели обшуки у посадовців Фонду державного майна України, перевіряючи можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ "Ocean Plaza".

У грудні 2024 року ВАКС залишив без змін рішення про націоналізацію багатомільйонних боргів ТРЦ "Ocean Plaza" перед російськими олігархами Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Раніше до фонду ліквідації наслідків збройної агресії було спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ "Ocean Plaza".