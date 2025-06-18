Правоохоронці ліквідували організацію, яка наживалась на закупівлях медобладнання для онкохворих

САП та НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації, яка наживалась на закупівлях медичного обладнання для онкохворих.

Про це повідомила САП.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 6 учасникам злочинної схеми, до складу якої увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку. Її реалізація під час закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів завдала збитків на понад 231 млн грн.

Наразі про підозру повідомлено:

- фактичному керівнику найбільшої групи підприємців, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні;

- 2 довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній;

- виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради, та 2 службовим особам Національного інституту раку (посади зазначені на момент вчинення злочину).

У межах досудового розслідування встановлено, що фактичний керівник групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка є найбільшим постачальником медичного обладнання в Україні "від голки для шприца до лінійного прискорювача" (зокрема МРТ, КТ, машин швидкої допомоги, дрібної медичної периферії), переможцем численних публічних закупівель, створив злочинну організацію.

Як зазначає САП, до її складу він залучив довірених осіб, а саме представників підконтрольних йому компаній, що стало можливим у межах реалізації програми "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку", а також службових осіб Інституту.

Повідомляється, що злочинна організація хотіла встановити контроль над проведенням закупівель: від визначення Інституту раку розпорядником бюджетних коштів до забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних організатору компаній.

При цьому з’ясувалося, що задля збільшення власного прибутку особи штучно завищували вартість медичного обладнання, що мало бути поставлено Інституту раку.

Слідством встановлено, що завищення вартості сягало 50% від початкової ціни. Це підтверджено низкою доказів, зібраними правоохоронними органами з 12 країн світу.

Реалізація злочинної схеми під час виконання програми модернізації Інституту раку в Сучасну клінічну лікарню дозволила особам протягом 2021–2022 років заволодіти коштами на загальну суму 231 035 577,49 грн.

На сьогодні досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні.

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