В Україні ліквідували наймасштабніше в країні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, фігуранти виготовляли суміші для нарощення м’язової маси, "сушки" тіла та схуднення у звичайній квартирі без дотримання елементарних вимог безпеки чи гігієни.

Зазначається, що до складу препаратів входили діючі речовини, призначені для лікування важких хвороб — зокрема онкологічних. Такі компоненти мають чіткі протипоказання, однак зловмисники продавали їх у підвищених дозах, без рецепта й без будь-якого медичного контролю.

Продукцію реалізовували під виглядом імпортного препарату з Малайзії, хоча фактично вона вироблялася на Харківщині.

Поліціє повідомляє, що упаковки були фальсифіковані — із підробленими логотипами, інструкціями та серійними номерами, що створювало враження справжнього медикаменту. Вартість однієї одиниці небезпечного товару сягала 3000 гривень.

Співробітники кримінальної поліції встановили всіх п’ятьох фігурантів: двоє мешканців Харківщини займались повним циклом виготовлення — від суміші до пакування, ще троє — брати зі Львівщини — закуповували продукцію та продавали її спортсменам по всій Україні через Інтернет.

У ході обшуків на Харківщині, Київщині, Одещині та Львівщині поліцейські вилучили понад 20 000 упаковок анаболіків, 3 000 ампул з речовинами невідомого походження, спеціальне обладнання для виготовлення, фасування й маркування продукції, а також понад 37 мільйонів гривень у різній валюті.

Слідчі поліції оголосили всім п’ятьом про підозру. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Це — перша в історії України підозра за фальсифікацію саме стероїдів: поліцейські змогли довести, що в препаратах містилися діючі речовини, які згідно із законодавством є лікарськими засобами", – зазначили в поліції.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет.