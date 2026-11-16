Українські кол-центри повернулись після перерви у 6 тижнів – естонська поліція

Українські шахрайські кол-центри призупиняли роботу в Естонії після початку перших гучних розслідувань НАБУ у серпні. Але вже за 6 тижнів знову повернулись до своєї діяльності.

Про це йдеться в матеріалі ЕП "Давали українцям адресу кол-центру, а там вже нікого не було: інтервʼю з естонською поліцією".

"Від серпня цього року українські кол-центри зникли на пару тижнів, після чого повернулись. Зараз ми намагаємось зрозуміти звідки вони оперують. Чи вони змінили фізичні точки всередині України, чи перемістились за межі вашої країни", - розповів керівник Національного центру запобігання та боротьби з шахрайством Естонії Яагуп Тоомпуу.

Він додав, що окрім українських кол-центрів у північній Африці є безліч точок, націлених на громадян ЄС. У південно-східній Азії центри "працюють" на англомовну аудиторію. Але у випадку Естонії шахрайські кол-центри здебільшого оперують з України.

В нещодавньому розслідуванні НАБУ йдеться, що частина українських правоохоронців співпрацювала з шахрайськими кол-центрами. Тоомпуу не виключає того, що українські прокурори були корумпованими

"Якщо у суді буде доведено позицію, яка зараз фігурує у медіа, що українські прокурори були корумпованими – є високий шанс, що запити не тільки від Естонії, але й від інших країн щодо шахрайських центрів потрапляли до рук злочинців.

Це найбільша проблема. Я не маю доказів, щоб це стверджувати, але за високою ймовірністю, саме це і відбувалось", - додав він.

Перші великі операції проти кол-центрів почались в серпні, коли закрили 94 кол-центри спільно з німцями, мені здається.

"Ми з початку серпня не фіксували жодних шахрайських дзвінків. Тобто навіть до обшуків в Україні вони (шахраї, – ЕП) почали з якоїсь причини зупиняти свою роботу. 15-16 вересня ми зафіксували повернення шахрайських дзвінків естонською мовою. З високою ймовірністю можемо сказати, що це були ті ж самі українські кол-центри, що і раніше. Вони використовували ті ж самі легенди, імена і загалом ті ж люди дзвонили", - розповів керівник Національного центру запобігання та боротьби з шахрайством Естонії.

Тобто близько шести тижнів дзвінків не було зовсім. Правоохоронець заявив, що їм не відомо, чи за цей час вони переїхали до іншої країни, чи змінили локацію всередині України. Російськомовні дзвінки повернулись дещо пізніше, наприкінці жовтня. Також є високий рівень впевненості, що це ті ж кримінальні групи, що й раніше.

"На момент 21 жовтня ситуація повернулась до стану, який був перед серпнем цього року", - підсумував Тоомпуу.

Нагадаємо:

У вересні НАБУ і САП викрили злочинну групу, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

4 листопада НАБУ та САП провели обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника Головного управління Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука.

За інформацією слідства, підозрювані отримували "відкати" від представників кол-центрів в обмін на невтручання в їхню діяльність. Після оприлюднення плівок, генпрокурор Руслан Кравченко втік з країни, звинувативши антикорупційні органи у тиску на нього.

У листопаді НАБУ та САП оприлюднили другу частину розслідування "Карфаген". У ньому йдеться про те, що кол-центри ймовірно кришували високопосадовці ОГП, СБУ та Нацполіції.

Засновником і керівником організації НАБУ і САП називають особу на прізвисько "Кримінал". За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про раніше затриманого Андрія Осіпова.

У своєму відео НАБУ і САП повідомляють, що учасники організації координували роботу щонайменше 52 колцентрів. У цих офісах працювали щонайменше 2700 людей, які ошукували громадян України та інших держав.