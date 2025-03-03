Prada близька до купівлі Versace: погоджено попередню ціну

Італійський будинок моди Prada SpA близький до угоди з купівлі Versace у Capri Holdings Ltd.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, сторони погодили попередню ціну – приблизно 1,5 млрд євро (1,6 млрд дол).

Переговори просуваються після первинної перевірки, яка не виявила ризиків. Завершення угоди очікують уже в березні, проте її умови ще можуть змінитися, а домовленості – зірватися.

Купівля змінила б десятирічну тенденцію поглинання італійських модних груп, зокрема Gucci та Valentino, іноземними конкурентами.

Capri, яка у 2018 році купила Versace за 1,8 млрд євро, поки не коментує ситуацію. У Prada також відмовилися від офіційних заяв.

Новина про можливе придбання підштовхнула акції Prada в Гонконзі вгору на 4,1%. Потенційна угода змінила б тенденцію продажу італійських брендів іноземним компаніям і допомогла б Prada конкурувати з гігантами індустрії, такими як LVMH та Kering SA.

Попри це, Prada все ще значно поступається лідерам ринку. Її ринкова капіталізація оцінюється у 22,5 млрд дол, тоді як у LVMH цей показник сягає 347,5 362 млрд дол.

Нагадаємо:

Компанія Capri Holdings виставила на продаж свою дочірню компанію й дім моди Versace.