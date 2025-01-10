Versace виставили на продаж: став відомий потенційний покупець

Компанія Capri Holdings виставила на продаж свою дочірню компанію й дім моди Versace.

Про це повідомляє агентство Reuters з посилання на джерела.

Зазначається, що серед потенційних покупців модного бренду Versace є італійська компанія Prada. За словами обізнаного джерела, Prada співпрацює з Citi для оцінки можливого придбання.

Capri стикається зі зниженням продажів на глобальному ринку розкоші, де впевненість покупців похитнулася через зменшення витрат багатих китайців та завершення тривалого періоду буму.

У листопаді компанія Tapestry, яка володіє брендом Coach, відмовилася від угоди на $8,5 мільярда щодо купівлі Capri, яка також володіє брендами Michael Kors і Jimmy Choo.

Після провалу угоди зі створення американського конгломерату у сфері розкоші керівники Capri не виключили можливість продажу своїх брендів.

Аналітики оцінюють вартість Versace у межах від $1,75 мільярда до $2,19 мільярда, не враховуючи боргів.