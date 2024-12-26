Суд заборонив продавати речі Медведчука: в АРМА відреагували

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заборонив реалізацію арештованого майна, пов’язаного з Віктором Медведчуком.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Це майно, зокрема, включає об’єкти, які вже були реалізовані агентством через систему, такі як автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі на загальну суму понад 10,2 млн гривень", - повідомила вона.

Згідно з ухвалою суду, заборону обґрунтовано можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів, що належать відповідачам або пов’язаним із ними компаніям.

Суд вважає, що реалізація цих активів може унеможливити виконання судового рішення у випадку задоволення позовних вимог про їх стягнення в дохід держави.

Водночас АРМА вже здійснило продаж частини цього майна, і виручені кошти були спрямовані до держбюджету України.

"Однак рішення ВАКС ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі Prozorro.Продажі та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами", - додала Дума.

Агентство вже зупинило всі активні торги з метою забезпечення виконання судового рішення та водночас готується до оскарження ухвали в апеляційній інстанції.

Нагадаємо:

У листопаді Агентство з розшуку та управління активами продало перші 16 картин з арештованої колекції колишнього нардепа Віктора Медведчука через систему "Прозорро.Продажі".

У вересні Агентство з розшуку та менеджменту активів продало годинники Віктора Медведчука. Зокрема, годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" - за 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна), а також з молотка недорого пішов годинник "Москва Кремль".

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн.