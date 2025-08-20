Постачання нафти "Дружбою" до Угорщини та Словаччини відновлено

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини відновлено після удару Сил оборони України по станції "Нікольське" в ніч на 18 серпня.

Про це повідомили міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова, пише Forbes Ukraine.

Сіярто подякував заступнику міністра енергетики Росії Сорокіну за "оперативний ремонт нафтопроводу" та висловив сподівання, що Україна утримається від подальших ударів по цій критичній інфраструктурі. "Це не наша війна, Угорщина має залишатися осторонь", – заявив міністр.

Сакова зазначила, що постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у стандартному режимі. І що міністерство економіки Словаччини уважно моніторитиме ситуацію, щоб оцінити можливий вплив пошкодження інфраструктури на загальний обсяг місячних поставок.

Також Forbes Ukraine пише, що від постачання нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" залежать Угорщина, Словаччина і меншою мірою Чехія, яка у квітні 2025-го відмовилася від російської нафти, говориться у повідомленні.

У 2022-му ці країни добились виводу з-під нафтового ембарго ЄС трубопровідного імпорту з РФ. За оцінкою Європейської комісії, це 10% постачання нафти з Росії у ЄС до запровадження ембарго. Виняток діятиме, поки не буде забезпечений альтернативний маршрут постачання нафти до цих трьох країн, які не мають виходу до моря.

Торік ці країни отримали через Україну 11,36 млн т російської нафти, за даними ExPro. За транзит Україна заробила близько $250 млн, за оцінкою видання. У січні-лютому, за даними ExPro, Україна транспортувала 2,33 млн т російської нафти, що на 2,2% більше, ніж торік.

"Оператор української ділянки "Дружби" – держкомпанія «Укртранснафта», яка прокачує російську нафту за 10-річним контрактом з 2019-го. У січні 2025-го тодішній премʼєр-міністр України Дмитро Шмигаль пояснював, що зупинка транзиту Україною буде порушенням угоди про асоціацію з ЄС і загрожує міжнародним арбітражем", – зазначає Forbes Ukraine.

"Росія заробляє набагато більше. За даними Investing.com, у 2024-му середня ціна російської марки нафти Urals – $72,8/барель. Тобто експорт 11,36 млн т нафти міг принести Росії торік $6 млрд, а один день простою коштує РФ $16,5 млн", – пише видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що атака України по російському нафтопроводу зупинили постачання нафти до Угорщини.

Також повідомлялося, що "Казтрансойл" збільшив прокачування нафти до Німеччини нафтопроводом "Дружба" у січні-липні 2025 року на 38% до 1,086 мільйона тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2024.

Також раніше повідомлялося, що 11 березня український безпілотник атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба" у ніч на , через що транспортування нафти до Угорщини тимчасово припинили.