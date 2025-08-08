Експорт нафти з Казахстану до Німеччини зріс майже на 40%

"Казтрансойл" збільшив прокачування нафти до Німеччини нафтопроводом "Дружба" у січні-липні 2025 року на 38% до 1,086 мільйона тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2024.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані "Казтрансойлу".

Минулого місяця з Казахстану до Німеччини було поставлено 160 000 тонн нафти, як і в червні поточного року.

У січні-квітні 2025 року нафтопроводом "Дружба" постачалася сировина з родовищ Карачаганак і Кашаган, а з травня по цьому маршруту почалися постачання сировини з Тенгіза.

Постачання трубопроводом "Баку–Тбілісі–Джейхан" (БТД) за сім місяців зросли на 10% — до 923 тис. т.

Казахстан транспортує нафту через БТД, минаючи Росію, доставляючи її танкерами через Каспійське море до Азербайджану.

Більш як 80% казахстанського експорту нафти йде через Каспійський трубопровідний консорціум, який з’єднує Тенгізське родовище й інші з морським терміналом біля російського порту у Новоросійську.

