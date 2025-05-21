До України екстрадували підозрювану у заволодінні держземлями вартістю майже 2 мільйона

З Німеччини до України екстрадували підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про колишню начальницю управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько.

Як зазначає САП, вона підозрюється у заволодінні землею, а саме майже 920 га в Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.

Зазначена підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 05 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Нагадаємо:

Слідство встановило, що у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння с/г землями, які перебували у постійному користуванні держпідприємств на території Київської області.

Для цього він залучив інших співучасників, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки.

Кількість підозрюваних у цьому кримінальному провадженні склала 12 осіб.

У березні 2024 року НАБУ і САП закінчили розслідування про незаконне заволодіння землями під Києвом та заподіянні понад 1,8 мільярда гривень збитків.