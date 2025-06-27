Посадовці "Київпастрансу" "погоріли" на махінаціях із закупівлею шин
Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування за фактом заволодіння коштами комунального підприємства "Київпастранс" під час закупівлі шин.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
"Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування за фактом заволодіння коштами комунального підприємства "Київпастранс", – інформує БЕБ.
Посадовці комунального підприємства "Київпастранс" закупили шини за завищеними цінами і завдали державі 5 млн грн збитків.
Слідство встановило, що вони діяли у змові з представником приватного товариства – постачальника шин. За даними слідства, закупівлі здійснювалися за завідомо завищеними цінами і завдали територіальній громаді Києва близько 5 млн грн збитків.
"Один із підозрюваних пішов на співпрацю зі слідством – він визнав вину, дав викривальні покази на інших учасників схеми та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором", – говориться у повідомленні.
Матеріали провадження разом з угодою скеровано до суду, процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Нагадаємо:
Раніше Бюро економічної безпеки повідомляло, що детективи викрили схему заволодіння 8 млн грн бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства "Київпастранс" на закупівлях шин і директору підприємства повідомлено про підозру.
За попередньою змовою група осіб уклала прямі договори між комунальним та приватними підприємствами на постачання пневматичних шин за завищеними цінами, що завдало 8 млн грн збитків бюджету.
Раніше повідомлялося, що детективи теруправління Бюро економічної безпеки в місті Києві викрили діяльність організованої злочинної групи, яка шахрайські заволоділа коштами банків та лізингових компаній. Йдеться про суму у 55 млн грн.