Завищені ціни на шини: БЕБ викрило схему заволодіння 8 мільйонами "Київпастранс"

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили схему заволодіння 8 млн грн бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства "Київпастранс" на закупівлях шин.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що за попередньою змовою група осіб уклала прямі договори між комунальним та приватними підприємствами на постачання пневматичних шин за завищеними цінами, що завдало 8 млн грн збитків бюджету.

"Викрито представника приватного підприємства, яке постачало шини за завищеними цінами комунальному перевізнику. Директору цього підприємства повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки в місті Києві викрили діяльність організованої злочинної групи, яка шахрайські заволоділа коштами банків та лізингових компаній. Йдеться про суму у 55 млн грн.