В Україні підскочив попит на вживані авто: популярні моделі
В Україні впродовж вересня 2025 року український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть: електромобілі – 29%; дизельні – 18%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 3%.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить - 8,4 року.
Лідером, серед ввезених вживаних автівок, залишається Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1133 од.;
- TESLA Model Y - 929 од.;
- TESLA Model 3 - 738 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 692 од.;
- RENAULT Megane - 671 од.;
- NISSAN Leaf - 651 од.;
- SKODA Octavia - 644 од.;
- AUDI Q5 - 630 од.;
- NISSAN Rogue - 526 од.;
- KIA Niro - 495 од.
Всього з початку року українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо:
Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.