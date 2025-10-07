В Україні підскочив попит на вживані авто: популярні моделі

В Україні впродовж вересня 2025 року український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть: електромобілі – 29%; дизельні – 18%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 3%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить - 8,4 року.

Лідером, серед ввезених вживаних автівок, залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 1133 од.; TESLA Model Y - 929 од.; TESLA Model 3 - 738 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 692 од.; RENAULT Megane - 671 од.; NISSAN Leaf - 651 од.; SKODA Octavia - 644 од.; AUDI Q5 - 630 од.; NISSAN Rogue - 526 од.; KIA Niro - 495 од.

Всього з початку року українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо:

Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.