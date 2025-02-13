Спрос на электромобили в Украине растет: самые популярные модели января

В январе украинцы поставили на учет 3637 электромобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Большинство зарегистрированных авто - легковые модели, которых насчитали 3499. Из них 646 были новыми, а 2853 - подержанными. Также за месяц в Украину ввезли 138 коммерческих электромобилей, из которых 37 - новые.

Самые популярные новые электромобили января:

BYD Song Plus EV - 149 ед. ZEEKR 001 - 59 ед. ZEEKR 7X - 41 ед. AUDI Q4 e-tron - 39 ед. VOLKSWAGEN ID.4 - 39 ед.

В пятерку подержанных электромобилей вошли:

NISSAN Leaf - 355 ед. TESLA Model Y - 341 ед. TESLA Model 3 - 312 ед. HYUNDAI Kona Electric - 169 ед. KIA Niro EV - 155 ед.

Напомним:

В январе 2025 года украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 40% меньше, по сравнению с январем 2024 года.

В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.