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Спрос на электромобили в Украине растет: самые популярные модели января

Алексей Артемчук — 13 февраля, 13:09
Спрос на электромобили в Украине растет: самые популярные модели января
Getty Images

В январе украинцы поставили на учет 3637 электромобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Большинство зарегистрированных авто - легковые модели, которых насчитали 3499. Из них 646 были новыми, а 2853 - подержанными. Также за месяц в Украину ввезли 138 коммерческих электромобилей, из которых 37 - новые.

Самые популярные новые электромобили января:

  1. BYD Song Plus EV - 149 ед.
  2. ZEEKR 001 - 59 ед.
  3. ZEEKR 7X - 41 ед.
  4. AUDI Q4 e-tron - 39 ед.
  5. VOLKSWAGEN ID.4 - 39 ед.

В пятерку подержанных электромобилей вошли:

  1. NISSAN Leaf - 355 ед.
  2. TESLA Model Y - 341 ед.
  3. TESLA Model 3 - 312 ед.
  4. HYUNDAI Kona Electric - 169 ед.
  5. KIA Niro EV - 155 ед.

Напомним:

В январе 2025 года украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 40% меньше, по сравнению с январем 2024 года.

В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

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Спрос на электромобили в Украине растет: самые популярные модели января
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