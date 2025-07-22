Производитель Labubu обогнал "Газпром" по рыночной стоимости

Китайский производитель коллекционных игрушек Pop Mart обогнал российский "Газпром" по рыночной стоимости.

Об этом сообщается в данных CompaniesMarketCap.

Pop Mart International Group, известный своими коллекционными игрушками, в частности персонажем Labubu, имеет рыночную капитализацию на уровне 42,40 млрд долл. Это обеспечивает компании 518-е место среди самых дорогих в мире.

Зато капитализация российского "Газпрома" составляет 38,81 млрд долл, что соответствует 569-му месту в мировом рейтинге. Таким образом, Pop Mart обошел одного из крупнейших экспортеров газа в мире по общей стоимости акций, находящихся в обращении.

Резкий рост рыночной стоимости Pop Mart отражает глобальный интерес к индустрии коллекционных товаров, в частности среди молодой аудитории в Азии. Между тем "Газпром" продолжает терять позиции из-за уменьшения экспорта и санкционного давления.

Рыночная капитализация является одним из ключевых индикаторов для оценки размера и стоимости публичной компании на фондовом рынке.

Напомним:

Самый дорогой в мире производитель игрушек Pop Mart потерял почти 4 млрд долларов рыночной капитализации после критики со стороны газеты Коммунистической партии Китая People's Daily.