Найбільший польський маркетплейс запустить пряму доставку в Україну

Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок та вже у червні хоче перейти до першого етапу експансії.

Про це пише польське галузеве видання Wiadomosci Handlowe.

Як повідомили джерела видання, проєкт виходу в Україну розділили на кілька етапів. На першому українським користувачам відкриють можливість купувати товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну.

Старт заплановано на червень, на початковому етапі до програми долучаться кілька сотень польських продавців.

"Ми спостерігаємо чітку тенденцію до зростання транскордонної електронної комерції та підвищений інтерес з боку іноземних клієнтів, зокрема з України", – заявили у компанії.

Allegro повідомляє про "підготовку обмеженої групи польських партнерів до міжнародного експорту". До проєкту залучать групу польських партнерів, яким нададуть доступ до ринку з приблизно 11,5 млн активних користувачів e-commerce.

Тим часом джерела видання стверджують, що надалі Allegro планує розвивати домен Allegro.ua та відкрити платформу для українських продавців, інтеграція може відбутися вже наступного року.

Як стверджує Wiadomosci Handlowe, польська компанія хоче виходити на український ринок поступово, тестуючи попит і мінімізуючи ризики після невдалого досвіду експансії на окремі міжнародні ринки.

"Посилки від польських продавців будуть доставлятися до клієнтів з України через Nova Post ("Нову Пошту"). Це український лідер ринку КЕП, з більш сильною позицією на рідному ринку, ніж та, яку має InPost у Польщі", – говориться у публікації.

Nova Post вже кілька років розвивається також у нашій країні, зосереджуючись головним чином на доставці посилок з/до України.

