Польща більше не братиме кредити у Світового Банку на розвиток

Польща готується до виходу з основної програми кредитування на розвиток Світового банку, що стане новою віхою в трансформації її економіки.

Про це повідомляє Financial Times.

У вівторок рада директорів Світового банку затвердила нову рамку партнерства з Польщею, яка діятиме до 2031 року і передбачає припинення регулярного кредитування цієї країни-члена ЄС наприкінці цього періоду.

Цей крок відбувається на тлі того, як Польща закріплює своє місце серед найсильніших економік ЄС: цього року очікується, що темпи зростання в країні будуть утричі вищими за середні показники блоку. Рівень безробіття в Польщі також є одним із найнижчих у ЄС.

Згідно з прогнозами Європейської комісії, опублікованими минулого місяця, після зростання на 3,6 % минулого року економіка Польщі, за прогнозами, зросте на 3,5 % у 2026 році, що є другим за темпами зростанням у ЄС після Мальти (3,7 %). Очікується, що економіка ЄС у цілому зросте цього року на 1,1 %.

Реальний ВВП Польщі з 1990 року, коли падіння комуністичного режиму відкрило шлях до повернення до ринкової економіки, зріс більш ніж утричі. Зближення країни із Західною Європою прискорилося завдяки іноземним інвестиціям та значним грошовим переказам з ЄС після вступу Польщі до блоку в 2004 році.

Міністр фінансів Анджей Доманський заявив виданню FT, що Світовий банк відіграв "важливу роль" у сприянні трансформації Польщі, але "подальшого запозичення [після 2031 року] не передбачається, за винятком непередбачених обставин".

"Мало які країни досягли того, чого досягла Польща. Приватні інвестиції стануть ключовим фактором у наступному етапі розвитку країни . . .

Не менш важливо, що ми будемо співпрацювати з Польщею, щоб поділитися досвідом її вражаючої трансформації з країнами, які мають подібні амбіції", – зазначила Анна Б'єрде, керуюча директорка Світового банку з операційних питань.

З 1990 року Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — кредитна структура Світового банку — надав Польщі фінансування на суму понад 15 млрд доларів.

Однак останніми роками його кредитування здебільшого обмежувалося екологічними проєктами, зокрема заходами щодо боротьби з повенями та зменшення забруднення повітря.

Очікуване виведення Польщі з основної кредитної програми банку залишить Румунію, Болгарію та Хорватію єдиними державами-членами ЄС, які мають право на регулярне залучення позик від МБРР.

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