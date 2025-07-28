Польська компанія планує створити на Львівщині паливно-енергетичний комплекс

Польська Unimot S.A планує створити паливно-енергетичний комплекс у Мостиськах Львівськой області.

Про це повідомив директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні Unimot S.A. Назарій Волянський, пише Interfax-Україна.

За його словами, орієнтовні інвестиції складуть 55-60 млн євро.

"Ми вже купили землю на заході України, в Мостиськах. Це буде великий проєкт паливно-енергетичного комплексу, паливний термінал", - повідомив він під час круглого столу "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони, бізнес запускають відновлення".

Волянський додав, що компанія вже подала заявку в Міністерство економіки, для визнання значним інвестором і розраховує на отримання певних стимулів від держави.

"Маємо надію, що ми їх отримаємо і розпочнемо цей проєкт. Зараз він перебуває в стадії активної підготовки", – зазначив він і додав, що земельна ділянка – із залізничними шляхами.

Заснована у 2011 р. UNIMOT S.A. є незалежним імпортером рідкого та газоподібного палива, пропонуючи: дизельне паливо, біопаливо, зріджений газ, природний газ, електроенергію, моторні масла та бітум. З 2017 року котирується на основному ринку Варшавської фондової біржі.

З 2017р. UNIMOT S.A. будує мережу автозаправних станцій у Польщі, а з 2019 року і в Україні під брендом AVIA на основі договорів мастер-франчайзингу.

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні EUR76 млн грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею, Скнилів-Мостиська ІІ стане першою повноцінною ділянкою майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою, нагадує Interfax-Україна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2024 року обсяги імпорту бітуму в Україну скоротилися з 8,9 тис тон до 4,6 тис т. Порівняно з листопадом минулого року обсяги постачань з-за кордону впали втричі. Компанія Unimot Bitumen відвантажила тоді в Україну лише 25 тон продуту.

Раніше повідомлялося, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що збільшення інвестицій у залізничний термінал "Славкув" дозволять не лише побудувати найбільший в Європі логістичний хаб, але й відкриють для Польщі заробити великі гроші на відбудові України.

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Транскордонний термінал "Мостиська драй порт" у 2021 році почала будувати компанія "Лемтранс" з партнером поблизу залізничної станції "Мостиська-2" за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. МТД може відвантажувати вантажі на колії двох стандартів – 1520 на 1435 мм (європейський).

У 2022 році повідомлялося, що Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.

Тоді обговорювалися можливості створення зернового терміналу складською площею близько 100 тис тон - це дало б змогу експортувати у великих масштабах як українське, так і польське зерно.

Згодом повідомлялося, що Польща працює над створенням на кордоні з Україною "сухого порту" з метою збільшення пропускної можливості для експорту української аграрної продукції, заявив міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

"Польща наразі працює над створенням "Сухого порту" на кордоні з метою збільшення пропускної спроможності перевезень для експорту української агропродукції, зокрема до третіх країн", – зазначив Ковальчик.