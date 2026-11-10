Вночі ворог поцілив у п’ять великих енергетичних підстанцій

Цієї ночі під російськими ударами опинилися п'ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях, через які електроенергія передається між регіонами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький

За його даними, цієї ночі Росія атакувала десять областей, дві людини загинули в результаті обстрілу Ладижина. Ще 9 людей постраждали в Харкові та Переяславі.

"Ворог знову бив по соціальних об'єктах: у Харкові пошкоджено дитячий садок, у Білозерці на Херсонщині — лікарню. Зруйновано й пошкоджено житлові будинки на Донеччині, Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині та Київщині", – написав очільник уряду у Телеграм.

Нагадаємо:

Внаслідок нічних російських ударів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у 6 областях, а у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Сумщині вимушено застосовуються аварійні відключення.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 10 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Екстрені відключення тривають у столиці України та у двох районах на Київщині.

Напередодні росіяни пошкодили важливе енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, спричинивши масштабні відключення, які зачепили значну частину Дніпра та Кам'янського і критичну інфраструктуру.