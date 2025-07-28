Польская компания планирует создать на Львовщине топливно-энергетический комплекс

Польская Unimot S.A планирует создать топливно-энергетический комплекс в Мостисках Львовской области.

Об этом сообщил директор по связям с органами государственной власти в Украине Unimot S.A. Назарий Волянский, пишет Interfax-Украина.

По его словам, ориентировочные инвестиции составят 55-60 млн евро.

"Мы уже купили землю на западе Украины, в Мостисках. Это будет большой проект топливно-энергетического комплекса, топливный терминал", - сообщил он во время круглого стола "Свобода для бизнеса и новые инвестиционные возможности: как правительство, регионы, бизнес запускают восстановление".

Волянский добавил, что компания уже подала заявку в Министерство экономики, для признания значительным инвестором и рассчитывает на получение определенных стимулов от государства.

"Надеемся, что мы их получим и начнем этот проект. Сейчас он находится в стадии активной подготовки", - отметил он и добавил, что земельный участок - с железнодорожными путями.

Основанная в 2011 г. UNIMOT S.A. является независимым импортером жидкого и газообразного топлива, предлагая: дизельное топливо, биотопливо, сжиженный газ, природный газ, электроэнергию, моторные масла и битум. С 2017 года котируется на основном рынке Варшавской фондовой биржи.

С 2017г. UNIMOT S.A. строит сеть автозаправочных станций в Польше, а с 2019 года и в Украине под брендом AVIA на основе договоров мастер-франчайзинга.

Европейский Союз принял решение предоставить Украине EUR76 млн грантовой помощи для строительства евроколеи между Львовом и границей с Польшей, Скнилов-Мостиска II станет первым полноценным участком будущего прямого железнодорожного соединения европейской колеей с Европой, напоминает Interfax-Украина.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года объемы импорта битума в Украину сократились с 8,9 тыс тонн до 4,6 тыс т. По сравнению с ноябрем прошлого года объемы поставок из-за рубежа упали втрое. Компания Unimot Bitumen отгрузила тогда в Украину лишь 25 тонн продукта.

Ранее сообщалось, что польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что увеличение инвестиций в железнодорожный терминал "Славкув" позволят не только построить крупнейший в Европе логистический хаб, но и откроют для Польши заработать большие деньги на восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания контейнерной компании Mediterranean Shipping Company приобрела 50% украинского оператора интермодальной логистики N'UNIT и 25% в терминале "Мостиска".

Трансграничный терминал "Мостиска драй порт" в 2021 году начала строить компания "Лемтранс" с партнером вблизи железнодорожной станции "Мостиска-2" в нескольких километрах от границы Украины и Польши. МТД может отгружать грузы на пути двух стандартов - 1520 на 1435 мм (европейский).

В 2022 году сообщалось, что Польша пытается решить логистические проблемы, что даст возможность быстрее перевезти из Украины в морские порты страны зерно, предназначенное для стран Африки и Азии.

Тогда обсуждались возможности создания зернового терминала складской площадью около 100 тыс тонн - это позволило бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.

Впоследствии сообщалось, что Польша работает над созданием на границе с Украиной "сухого порта" с целью увеличения пропускной возможности для экспорта украинской аграрной продукции, заявил министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик во время онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

"Польша сейчас работает над созданием "Сухого порта" на границе с целью увеличения пропускной способности перевозок для экспорта украинской агропродукции, в частности в третьи страны", - отметил Ковальчик.