В Україні впав імпорт бітуму: скорочується фінансування дорожнього будівництва

У листопаді 2024 року обсяги імпорту бітуму в Україну скоротилися з 8,9 тис. т до 4,6 тис. т. Порівняно з листопадом минулого року обсяги постачань з-за кордону впали втричі.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", пише профільне видання enkorr.

Найбільші обсяги було завезено з Польщі (3,6 тис. т) і Литви (0,7 тис. т).

Головним постачальником була компанія Orlen, на яку припало 93% обсягів, або 4,27 тис. тонн.

Компанія Unimot Bitumen відвантажила в Україну лише 25 т продуту. Також 253 т бітуму було імпортовано з Румунії. Відправником виступила компанія Vitaro Energy.

За 11 місяців обсяги імпорту бітуму в Україну скоротилися вдвічі: зі 145,4 тис. т до 72,9 тис. тонн. Зменшення постачань зумовлено скороченням фінансування дорожнього будівництва.

Нагадаємо:

2024 року Державне агентство відновлення й розвитку інфраструктури отримає лише 17,1 млрд грн у межах програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Минулого року обсяги фінансування будівництва й ремонту автошляхів становили 58,9 млрд грн.

На 2025 рік у державному бюджеті передбачено витрати на ремонт ділянок, важливих для оборони й функціонування економіки держави у розмірі 12,6 млрд грн.