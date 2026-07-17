PlayCity пришвидшив блокування незаконних сайтів: які показники

Від початку року регулятор грального ринку PlayCity подав на блокування удвічі більше незаконних сайтів з азартними іграми, ніж за весь минулий рік.

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Від початку року PlayCity вже передало на блокування 6 668 сайтів. Ефективність виявлення незаконних ресурсів та обмеження доступу до них зросла завдяки цифровізації моніторингу й швидшій взаємодії між державними органами", – говориться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що вдалося скоротити час, необхідний для блокування сайту, до однієї доби з моменту інформування НКЕК від PlayCity.

"Водночас продовжуємо вдосконалювати процес блокування сайтів з незаконними азартними іграми. Для цього раніше PlayCity створило міжвідомчу робочу групу, до якої увійшли представники Апарату РНБО, НБУ, Мінцифри, НКЕК, ДССЗЗІ та НЦУ", – говориться у повідомленні.

Мета — створити механізм, за якого провайдери зможуть блокувати такі ресурси протягом кількох хвилин з моменту виявлення, пояснили у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабмін попередньо підтримав передачу регулятора грального ринку PlayCity від Мінцифри у своє пряме підпорядкування.

6 травня 2026 року комітет ВР з питань фінансів підтримав правки до законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ, одна з яких передбачає передачу функцій формування політики у сфері азартних ігор та лотерей від Мінцифри до Міністерства фінансів.

Завдяки постанові щодо державної системи онлайн-моніторингу, яку ухвалив уряд, держава у режимі реального часу бачитиме, як працює легальний гральний бізнес.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації та державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity вперше встановлять ліміти для гравців в азартні ігри.