Связи с РФ: правоохранители проводили обыски в "Артериуме" Жеваго

В среду, 16 июля 2025 года, правоохранительные органы провели обыски в офисе фармкомпании "Артериум", принадлежащей Константину Жеваго и на предприятиях компании в Киеве и Львове.

Об этом сообщает пресс-служба фармпроизводителя.

16 июля Национальная полиция на своем сайте опубликовала информацию о разоблачении схемы сбыта лекарств в РФ.

В сообщении говорится, что Жеваго обеспечил передачу дочерней российской компании образцов, документации, лицензий и технологий на производство украинских лекарственных средств для их дальнейшего контрактного производства и реализации в РФ.

Компания, в свою очередь, заявила, что информация об участии "Артериума" в сбыте лекарств на территории РФ является безосновательной и надуманной.

"Артериум" полностью покинул эти рынки и не сотрудничает ни с какими российскими или белорусскими предприятиями, контрагентами, учреждениями или органами.

Мы не проводим никакой деятельности на территории этих стран - ни прямо, ни косвенно (ни через контрагентов, ни через территории третьих стран)", - говорится в сообщении компании.

В "Артериуме" предположили, что обыски могли быть направлены на дестабилизацию фармрынка и создание информационной кампании.

"Был заранее смонтирован видеосюжет, освещающий якобы "разоблачение схемы". Одновременно с этим новости с обвинениями в "преступлениях" опубликовал ряд телеграм-каналов.

Такая поспешность и синхронизированная активность в СМИ дают основания предположить, что в очередной раз происходит информационная кампания, подготовленная и направленная на дестабилизацию работы предприятий фармацевтической отрасли и создание им репутационного ущерба", - говорится в сообщении фармкомпании.

В "Артериуме" допустили вероятность того, что на территории России и Беларуси кто-то может продавать продукцию в упаковке, похожей на "Артериум", но компания подчеркнула, что не имеет к этому отношения.

"Мы расцениваем подобные действия со стороны правоохранительных органов как очередную попытку публичного давления на бизнес, что препятствует работе фармацевтических компаний, которые являются критически важными для функционирования системы здравоохранения нашей страны в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранители уже дважды проводили обыски в "Артериуме".В 2022 году ГБР, в рамках проверки возможной коллаборации Жеваго с Россией. В феврале 2025 года в офисе "Артериум" также проводили обыски.